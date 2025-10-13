女優の木竜麻生（31歳）が、10月12日に公開されたNHK公式YouTubeチャンネルの動画で、夜ドラ「いつか、無重力の宙で」で共演している森田望智について「こんな話しやすい人なんだって感じだった」と語った。夜ドラ「いつか、無重力の宙で」に出演している主要キャストの木竜麻生、森田望智、片山友希、伊藤万理華がトークをすることとなり、初対面の印象について語り合った。木竜は森田望智の第一印象と、その後の印象に大きな違い