ドジャースはブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦前日の12日（日本時間13日）、敵地ミルウォーキーのアメリカンファミリー・フィールドで練習を行った。大谷翔平投手は約70メートルの距離で遠投に取り組んだが、主力選手たちのフリー打撃には参加しなかった。練習の最後には二塁ベースで打球判断の練習を数回実施した。大谷はフィリーズとの地区シリーズで主に左投手に苦しめられ、18打数1安打、打率.056