34年ぶりとなる大相撲のロンドン公演を控え、会場では設営が急ピッチで行われています。【映像】現地に到着した力士たち12日、大相撲公演が行われるロイヤル・アルバート・ホールでは、伝統的な吊り屋根の設置作業や土俵に配置される俵の準備などが行われました。13日にはイギリス産の粘土と土を使い土俵作りが行われる予定です。ホールの前では大きな「SUMO」の文字が目を引く垂れ幕の設置が始まり、道行く人の注目を集め