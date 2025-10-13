「ア・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルージェイズ−マリナーズ」（１２日、トロント）マリナーズのカル・ローリー捕手が六回、試合を振り出しに戻す同点ソロを放った。０−１の六回２死、カウント２−２からの５球目、１３８キロのスプリットをとらえた打球が右中間スタンドへ届いた。初回に１点を先制されたマリナーズは、初回にローリー、ロドリゲスが連打して以降、４イニング連続で１人の走者も出せていなかった。同