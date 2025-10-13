コンドミニアム型オーシャンリゾートホテル“QUILL RESORT OKINAWA condominium hotel”が、2028年春から、沖縄・国頭郡にグランドオープンする。【写真】最高の空間！オーシャンビューの贅沢な客室■海と豊かな緑を満喫今回オープンするQUILL RESORT OKINAWA condominium hotelは、沖縄本島北部・本部町に位置し、伊江島、水納島、瀬底島を望む“モトブブルー”の海と豊かな緑が堪能できるコンドミニアム型リゾートホテル。