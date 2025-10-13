ハイウェイ交通情報によると、13日午前9時5分ごろ、東九州自動車道大分→別府で自動二輪車1台の事故が発生した。同10時10分現在、同区間で通行止めになっている。消防隊による人命救助が行われ、警察による事故捜査が行われている。 事故捜査終了後、事故車両移動のレッカー作業を予定している。▶NEXCO西日本・交通情報