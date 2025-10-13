13日の早朝、山形県飯豊町で80代女性がクマに襲われました。女性はケガをしましたが、命に別状はありません。 警察によりますと、13日の午前5時54分ごろ、飯豊町椿にある民家の敷地内で、83歳の女性が牛の飼料の準備をしていたところ、後ろから現れたクマ1頭が背中に覆いかぶさり、襲い掛かってきたということです。 女性は右腕や背中を引っかかれました。 その後女性は自ら家族に助けを求め、病院に救急搬送されたということで