海外パビリオンのスタッフや著名人らが思い思いに塗装した公式キャラクター・ミャクミャクのフィギュア約４００体を展示した「世界のミャクミャク展」が１２日、会場西側の「ギャラリーＷＥＳＴ」で開かれた。１３日も鑑賞できる。予約不要。ＪＲ西日本の主催。オーストリア館のスタッフは自国旗の色である赤と白に塗り、タイのムエタイ選手の格好をしたものも。コシノジュンコさんは黒と赤など２色で大胆に色づけし、黄色で「