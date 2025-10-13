10月13日は「さつまいもの日」。秋といえば！な代表的食材ですよね。そんなさつまいもを使った定番おやつ・大学いもを、鶏むね肉でおかず仕立てに。甘じょっぱいたれがからんで、想像以上にご飯がすすみます！『鶏肉の大学いも風』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉……1枚（約200g）さつまいも（小）……1本（約150g）黒いりごま……小さじ1〈肉の下味〉酒……小さじ1しょうゆ……小さじ1砂糖……小さじ1片栗粉……小さじ1〈合わせ調