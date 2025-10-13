資料岡山南警察署 酒気を帯びた状態で車を運転したとして、岡山県里庄町の自称・建設作業員の男(22)が12日、逮捕されました。 警察によりますと、12日午前6時半ごろ、岡山市南区妹尾崎のコンビニの駐車場で「寝ている男がいる」と110番通報がありました。駆けつけた警察官が男の飲酒検知を行ったところ、呼気から基準値を超えるアルコールを検出。その後の捜査で、男が12日午前5時45分ごろ、南区妹尾崎で酒気を帯び