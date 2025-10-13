ブラジル・リオデジャネイロで開催された新開発銀行２０２５年年次総会で演説するルセフ氏。（７月４日撮影、リオデジャネイロ＝新華社配信）【新華社上海10月13日】主要新興国BRICSが出資する国際開発金融機関、新開発銀行（NDB、本部・中国上海市）総裁で元ブラジル大統領のジルマ・ルセフ氏はこのほど、新華社の単独インタビューに応じ、「間もなく北京で開催される世界女性サミットは、歴史の記念であるだけでなく、未来を形