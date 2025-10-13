中国初の貨物専用ハブ空港、湖北省鄂州（がくしゅう）市の鄂州花湖国際空港の中継センター。（７月１４日撮影、鄂州＝新華社記者／肖芸九）【新華社北京10月13日】中国国家郵政局が12日に発表したモニタリングデータによると、今年の宅配便取扱量は11日時点で1500億件を超えた。2024年より37日早い達成となった。