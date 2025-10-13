閉幕日、ミャクミャクをイメージしたファッションで「ありがとう」などのメッセージを掲げる来場者＝13日午前、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博は13日、閉幕日を迎えた。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、184日間の会期で2500万人超が人工島・夢洲（大阪市）の会場を訪れた。158カ国・地域や国内企業が参加し、独自文化や未来を先取りした最先端技術を披露。持続可能な社会の実現に向け、各国の英知を次世代に継承