ジャーナリストの玉川徹氏（62）が、13日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金前8：00）を休演した。先週に続けての休演となった。【写真】『ラジオのタマカワ』始動アシスタントは原千晶冒頭で、羽鳥慎一アナが「今週、もう1週間、玉川さんが夏休みということになります」と発表した。6日の放送で、羽鳥アナは「今週、玉川さんが夏休みになります」と説明していた。