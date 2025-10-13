富士市とJR東海が、新富士駅を発着点とするサイクルツーリズム振興に向けた実証実験を、2025年10月1日（水）から11月30日（日）まで実施中です。電動アシスト付き自転車「e-bike」のレンタルと、富士市の絶景・グルメスポットを巡るデジタルスタンプラリーが楽しめます。特に、東海道新幹線を利用して訪れるとレンタル料金が500円割引になる「新幹線ひいき」の特典も用意されており、秋の富士市を満喫する絶好の機会です。新幹線を