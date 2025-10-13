ガーナ代表は12日、北中米ワールドカップアフリカ予選I組最終節でコモロ代表に1-0で勝利し、2大会連続5回目のW杯出場を決めた。首位のガーナは0-0で迎えた後半2分、MFトーマス・パーティの折り返しをFWモハメド・クドゥスがゴール前で合わせて先制。そのまま逃げ切って1-0で勝利を収め、I組首位でW杯出場権を獲得した。ガーナは昨年のアフリカネーションズカップ予選でアンゴラ、スーダン、ニジェールと同組の中で最下位とな