北中米ワールドカップ欧州予選は12日にC組の第4節とG組、H組、L組の第8節を開催した。L組ではFIFAランキング136位のフェロー諸島代表が、同39位のチェコ代表から金星を収めた。後半32分にDFハヌス・ソーレンセンのゴールで先制すると、同33分にMFアダム・カラベクに同点ゴールを決められたものの同36分にDFマーティン・アグナルソンがすぐさま勝ち越し弾。2-1で勝利し、3連勝を飾った。過去の予選では2勝以上を収めたことがな