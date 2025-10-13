「閉館」の掲示が出された国立アメリカ歴史博物館＝１２日/Anna Moneymaker/Getty Images（ＣＮＮ）米政府機関の閉鎖が３週目に入る中、米首都ワシントンのスミソニアン博物館と国立動物園が１２日から閉鎖された。スミソニアン協会が公式サイトで発表した。スミソニアン協会が運営する１９の博物館と動物園は、政府機関の閉鎖が始まった１０月１日以降も前年度の予算を利用して営業を続けていた。しかしＸ（旧ツイッター）への１