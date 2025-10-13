俳優キム・ウビンが、希少がんである鼻咽頭がんと闘病していた当時の苦痛を語った。10月12日、ユーチューブ（YouTube）コンテンツ「妖精ジェヒョン」にキム・ウビンがゲストとして出演した。キム・ウビンはチョン・ジェヒョンとともに、デビューから現在に至るまでのさまざまな話を和やかに語り合った。2008年、キム・ソリョンHOMMEショーでモデルとしてデビューして以来、映画とドラマの両分野で演技活動を続けてきた歩みを振り返