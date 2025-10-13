オーストラリアの警察官が、1時間に730回を超える懸垂を成功させ、約10年間破られなかった世界記録を塗り替えた。10月8日（現地時間）、ギネス・ワールド・レコーズによると、8月22日、オーストラリアの警察官ジェイド・ヘンダーソンさん（32）が「1時間で最も多くの懸垂をした女性」部門で世界記録を樹立した。ヘンダーソンさんは1時間で懸垂733回を成功させ、2016年にエヴァ・クラークさん（オーストラリア）が立てた725回の記録