米男子ゴルフの下部ツアー最終戦を終え、キャディーから祝福される平田憲聖（右から2番目）＝12日、インディアナ州フレンチリック（ゲッティ＝共同）米男子ゴルフの下部ツアー最終戦が12日、米インディアナ州フレンチリックで行われ、平田憲聖が来年の米男子ツアー出場権を獲得した。68位で大会を終えて年間ポイントランキングを15位とし、出場権が与えられる上位20人に入った。平田は昨年の日本ツアーで賞金ランキング2位。同