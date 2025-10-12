とちぎテレビ 任期満了に伴う那須烏山市の市長選挙が１２日に告示され、現職と新人の４人が立候補を届け出ました。４人が出馬するのは、２００５年に合併で那須烏山市が誕生してから候補者が最も多い市長選挙となります。 那須烏山市長選挙に立候補したのは、届け出順に、現職で３期目を目指す川俣純子氏（６５）、元参議院議員公設秘書の小川雅幸氏（５６）、前の市議会議長の青木敏久氏（６２）、会社役員の佐々木豊氏（