とちぎテレビ １３日で閉幕となる大阪・関西万博の会場で、今年６月、栃木県ブースで期間限定で販売された地元食材を使った海苔巻きを提供する専門店が日光市にオープンし、１２日に記念イベントが行われました。 今年６月に大阪・関西万博の栃木県ブース、パブリックキッチンで販売されたのは「日光社参巻」と名づけられたこちらの海苔巻きです。 商品のラインナップには、県が品種改良して誕生した「