日本代表が世界最速で突破した2026年W杯予選。今年3月から始まった欧州予選は、全54チームが12のグループに分かれて戦っている。そうしたなか、英紙『The Times』は、UEFAがW杯欧州予選のフォーマット変更を検討していると伝えた。その理由は、ファンや放送局からの関心が低くなっているためだそう。変更案は主に2つ。ひとつ目は、女子同様にUEFAネーションズリーグにW杯予選の意味合いも兼ねさせること。2018年に創設されたUEFAネ