毎月発売される新作絵本。絵本の情報サイト「絵本ナビ」では３カ月に一度選書会議を行い、「NEXTプラチナブック」として編集長が自信を持っておすすめする作品をご案内しています。2025年8月選定、新定番として長く愛され続けていくであろう作品12冊。どんな内容になっているのでしょう。おすすめポイントと共に、じっくりお楽しみください！【この記事で紹介する絵本】つかみどころのない存在だけれど。『くも』この感じ、絶対