「高校生の息子が性被害の加害者として被害届を出され、警察に事情を聞かれています」という相談が弁護士ドットコムに寄せられました。今後どうなるかは捜査してみないとわからない状況のようですが、相談者は、息子の将来を考えて相手方と示談交渉をしたいと考えています。しかし、「警察では性被害なので被害者の連絡先は教えられないと言われてしまっている」とのこと。相談者としては、早期に被害者側に謝罪して、示談を進めた