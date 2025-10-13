学校生活を送る子ども同士は、ときに大人が想像もしないトラブルに巻き込まれることがあります。弁護士ドットコムには「同級生に髪の毛を切られた」という相談が寄せられています。相談者によると、子どもは小学校低学年で、クラスメイトの女子に髪の毛を切られてしまったといいます。子どもは「嫌」と拒否したにもかかわらず、ハサミを入れられたそうです。相談者は、相手の親にどう対応すべきか、また低学年の子どもが相手でも警