主人公のみちる(35)は、義妹・さとみから、弟・りょうたによる心を削るモラハラの相談を受けます。弟・りょうたの激昂を恐れ、姉でありながら弟と向き合えなかったみちるですが、義妹の憔悴ぶりに「このままではいけない」と強く感じ、義妹を守るための行動に出ることに。『弟はモラハラ加害者でした』をごらんください。 ある日、さとみさんが弟・りょうたのもとを逃げだした上で離婚を切り出したことで、激昂したりょうたから