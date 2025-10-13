強い台風２３号は１３日午前９時現在、暴風域を伴いながら東京都・八丈島の東南東の海上を、時速約３５キロで東北東へ進んでいる。中心気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大瞬間風速は５０メートル。気象庁によると、１４日午前６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、伊豆諸島で２００ミリ。最大風速３５メートルの猛烈な風が予想されている。伊豆諸島では台風２２号の影響で災害の危険度が高まりやすくなっ