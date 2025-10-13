フジテレビ解説委員長の松山俊行氏が13日、同局系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。公明党が高市早苗新総裁の自民党との自公連立政権からの離脱を表明したことを受け、お笑いトリオ・コント赤信号のリーダー渡辺正行が「熟年離婚みたい」とした表現について「実際、政府の幹部で、今回のケースを熟年離婚という言葉を使っておっしゃっている方がいる」と、明かした渡辺は公明党の自公連立離脱について「