みなさんのご家庭は、会話を楽しみながら食卓を囲っていますか。それとも黙々とごはんを食べていますか。シーンと静まり返った食卓でごはんを食べていると、親としては何か話すきっかけがほしくなることもありますよね。ママスタコミュニティにも、あるママからこんなお悩みが寄せられました。『わが家は高校1年と中学1年の息子を持つ4人家族ですが、食卓で会話が基本ありません。旦那が時々、会話を投げかけても、子どもたちが一