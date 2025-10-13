「意図しない妊娠の危険にさらされているすべての女性は緊急避妊薬にアクセスできる権利がある」とは2018年にWHOが世界各国に勧告した文言だ。ここから7年経ち、日本でもようやく、性交後72時間以内に服用することで8割の確率で避妊できるとされる緊急避妊薬「ノルレボ錠」のOTC化が認められた。26年には薬局での購入が可能になる見通しだ。【こちらも問題】世界的には異常とされる内診台による産婦人科での診察書籍『産む自由／産