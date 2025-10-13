東九州自動車道の大分IC～別府IC間で13日午前、交通事故が発生し、上り線が通行止めになっています。 警察などによりますと、13日午前9時前、東九州自動車道の大分IC～別府IC間で交通事故が発生しました。事故車両の撤去などのため、この区間の上り線が午前9時3分から通行止めとなっています。