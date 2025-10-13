イスラム組織「ハマス」が拘束している人質を日本時間のきょう午後、解放する見通しとなるなか、アメリカのトランプ大統領は「戦争は終わった」という認識を示しました。アメリカトランプ大統領「とても特別な時間になるだろう。誰もが同時に歓声を上げている。今までになかったことだ」トランプ大統領は12日、ハマスに拘束されている人質の家族との面会などのため、イスラエルへと向かいました。トランプ氏は大統領専用機の中で