ロストプロフェッツの元ボーカリストで、小児性愛（ペドフィリア）の罪で服役していたイアン・ワトキンスが刑務所内で刺殺された事件。当局は2人の男を殺人の疑いで逮捕した。BBCによると、25歳と43歳の男2人がワトキンスの死亡に関連して逮捕され、現在殺人事件として捜査が進められている。容疑者の身元は警察によって明かされておらず、捜査中のため当局はこれ以上のコメントを控えている。元歌手のワトキンスは土曜日、イング