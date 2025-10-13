学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１３日午後１時５分スタート、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）の当日変更が行われた。２年ぶり６度目の王座奪還を目指す駒大は、５区の島子公佑（３年）から菅谷希弥（のぞみ、２年）に変更。菅谷は学生３大駅伝デビュー戦となる。今回エースの佐藤圭汰（４年）がエントリーしなかったが、藤田敦史監督は「それ以外のメンバーは、佐藤がいなくてもやろうと一丸になってやってきた。良いチ