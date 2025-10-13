アメリカ南部サウスカロライナ州のレストランで12日、銃撃事件があり、4人が死亡し、少なくとも20人がケガをしました。事件があったのは、アメリカのサウスカロライナ州のセントヘレナ島にあるレストランで、ロイター通信によりますと、12日未明、銃撃事件があり、4人が死亡、少なくとも20人がケガをしました。このうち4人は重体だということです。現場となったレストランの周辺には当時、数百人が集まっていたということですが、