政治評論家の田崎史郎氏が１３日、「羽鳥慎一モーニングショー」に出演し、自公連立政権が崩壊したことによる影響について話した。田崎氏は「自民党の首都圏選出の衆議院議員に話を聞くと、かなり影響出るだろうと言うんです」とし、「東京、神奈川、埼玉、兵庫。いずれも公明党が強いところです。壊滅的な打撃を受けるだろうとみています。１万票、２万票の差で当選している人がいる。あるいは数千票の差の人も多いんです。