ドジャースは１２日（日本時間１３日）、公式ＳＮＳを更新。「ミルウォーキーへ」としてブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦が行われる敵地へ向かうナインの写真を投稿した。山本由伸投手は前回登板時には明るい色だった髪が落ち着いた色に変わった。フォロワーからは「由伸さん、髪色ステキです」「由伸くん髪の毛暗くしたんですね素敵です」とコメントが寄せられた。佐々木朗希投手はミネラルウオーターのペ