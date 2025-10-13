Image: Tada Images / Shutterstock.com 2025年9月30日、OpenAIは独自のSNS動画アプリ「Sora」を公開しました。Soraには、TikTokのような縦型動画プラットフォームが採用されるそう。AIが生成した動画をスクロールして視聴できるようになるとのことです。コンテンツはAIで生成したものだけWiredによると、このアプリではパーソナライズされたアルゴリズムを用いて、ユーザーの興味に合うコン