『#脳教室 仲間が喧嘩を始めたら。』と題した動画で、脳科学者の茂木健一郎氏が、自身の考える“喧嘩のなだめ方”について語った。茂木氏は「誰かと誰かが喧嘩してる時は、どうどうどうっていうのがいいんだよね」と述べ、特定の一方に肩入れせずに冷静に諭す重要性を説いた。 茂木氏によれば、「どうどうどう」はもともと馬を落ち着かせる時に使う言葉だとし、「俺すごい好きで、どうどうどうって」と自身もよく用いると語る。