もし親が認知症になってしまったら、どこまで介護ができますか？「自分が看なくては」と抱え込みすぎてしまう人も多いようです。もしもの時のために、施設の利用について知っておきたいことを「ふくろうクリニック自由が丘」の伊澤先生に伺いました。 監修医師：伊澤 真理子（ふくろうクリニック自由が丘 副院長） 東邦大学医学部卒業。東邦大学医療センター大橋病院勤務後の2021年、東京都世田谷区に位置する「ふくろ