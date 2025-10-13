陝西省考古研究院は11日、一連の考古成果を発表した。中でも2022年に発掘した董氏家族墓地では、「宰相の妻を務めた女性の墓が婚家ではなく実家の墓地にあった」とみられる特異な事例があったという。人民日報など中国メディアが伝えた。発掘作業は、西安市長安区賈里村内で老朽化した住宅地の再開発に先行して実施された。地下に歴史的遺物が多く残る西安市では、工事をする際には関連当局の許可が必要であり、多くの場合には先行