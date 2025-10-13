【牧元一の孤人焦点】きらめきを感じた曲のひとつが5曲目「恋人はワイン色」。CHAGE＆ASKAの楽曲のカバーだが、大胆なアレンジが施され、オリジナル曲のような趣。ゆったりとした雰囲気で♪すれ違う君に見とれて…と歌い出した声に一気に引きつけられた。柔らかい指先で硬い胸をくすぐられるような感覚。魅惑的な声だ。俳優の高岡早紀（52）が10月11日、東京・恵比寿ザ・ガーデンホールでライブを行った。2022年から開催