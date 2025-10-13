停戦合意発効を受け、自宅に戻るため破壊された建物の間を移動するパレスチナ人ら＝12日、ガザ南部ハンユニス（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英政府は12日、パレスチナ自治区ガザの復興を協議する3日間の国際会合を主催すると発表した。ドイツやイタリア、サウジアラビア、ヨルダン、パレスチナ自治政府のほか、世界銀行、民間団体などの代表が集まる。英紙ガーディアンは、会合は13日から始まると伝えた。英政府は、会合