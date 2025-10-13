大阪・関西万博は１３日、閉幕の日を迎えた。会場では早朝から、大屋根リングの上で各国のスタッフらが手をつなぎ、輪を作って祝った。閉幕を祝い、連帯を確認する「フレンドシップリング」と呼ばれるセレモニー。午前７時４０分頃から約５分間、国内外のパビリオンのスタッフや運営関係者らが、それぞれのユニホームや伝統衣装に身を包み、リングの上で手をつないだ。リング上では「わー」という歓声が上がり、スタッフらが