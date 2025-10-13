破壊された町の中を移動する人々＝１２日、パレスチナ自治区ガザ地区ハンユニス/Abdelrahman Rashad/Middle East Images/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区の情勢をめぐり、国連人道問題調整事務所（ＯＣＨＡ）は、１０日に停戦が発効して以降、ガザでの人道支援活動に「実質的な進展」があったと明らかにした。ＯＣＨＡは１２日の声明で「３月以降初めて、調理用ガスがガザ地区に搬入された。避難民向けのテン