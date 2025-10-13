１３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」ではトキ（高石あかり）と銀二郎（寛一郎）の新婚生活が始まるが、あまりにもラブラブ＆銀二郎がいい人過ぎることから、ネットも逆に不幸フラグを心配する声が上がった。この日の「ばけばけ」は銀二郎が婿入りし、松野家での新生活が始まる。怪談好きの銀二郎に、トキはメロメロ。職場にも、銀二郎に似ていると信じている小豆洗いの絵を貼ってニヤニヤしている。銀二郎も