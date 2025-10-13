江戸時代の徒歩渡しを再現したイベント＝１２日、小田原市の酒匂川江戸時代に酒匂川を渡る手段だった「徒歩（かち）渡し」を再現するイベントが１２日、小田原市で初めて催された。みこしのように木材を組んだ輦台（れんだん）で中州まで往復し、東海道で約１５０年前まで続いたとされる往来の形をよみがえらせた。用意した大小計３基の輦台に、地元の小学生や加藤憲一市長らが乗った。そろいの法被に足袋を履いた担ぎ手たちが