’14 年に発症してから11 年、現在も全身ガンと″元気に″闘病中高須克弥氏の「死生観」「僕は、死ぬのはその日の気分で決めたい。『今日は、死ぬのには良い日だな』って思えば、その日でいいと思っているんです」悲壮感を感じさせず、こともなげにそう語ったのは『高須クリニック』院長でＣＭでもお馴染みの高須克弥氏（80）だ。’14年に受けた人間ドックで尿管ガンが見つかり、その後も膀胱（ぼうこう）を含む複数部位へガンが拡